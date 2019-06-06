Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может ударить по Китаю новыми пошлинами. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, он может повысить их как минимум на $300 млрд. И он сказал, что сделает это "в нужное время".

"На наших переговорах с Китаем происходит много интересного. Посмотрим, что будет дальше", - отметил Трамп.

По его мнению, китайская сторона очень хочет заключить торговую сделку с США.

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