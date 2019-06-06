https://news.day.az/world/1126523.html Дональд Трамп угрожает Китаю повысить пошлины
Дональд Трамп угрожает Китаю повысить пошлины
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может ударить по Китаю новыми пошлинами. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
По словам Трампа, он может повысить их как минимум на $300 млрд. И он сказал, что сделает это "в нужное время".
"На наших переговорах с Китаем происходит много интересного. Посмотрим, что будет дальше", - отметил Трамп.
По его мнению, китайская сторона очень хочет заключить торговую сделку с США.
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