Небольшой конфликт между автовладельцем и сотрудниками АЗС закончился грандиозным дебошем. Всё произошло на заправке Shell в Ростове-на-Дону. Водитель в ярости протаранил заправку и пытался поджечь свой автомобиль. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении Лайфа.

Сперва мужчина разогнался и пробил стеклянные двери, с третьей попытки въехал в магазин, повредив стеллажи. Затем водитель сдал назад и облил авто бензином, но поджечь его не успел - помешали работники АЗС, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Дальнейшая судьба вандала неизвестна, как и точная причина, которая вывела его из себя. Сумма ущерба, причинённого заправке, устанавливается.

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