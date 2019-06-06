Страшная катастрофа произошла первого июня в подмосковной Лобне на улице Ленина и попала на видео, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На появившихся сейчас в соцсетях кадрах видно, как мотоцикл врезается в легковой автомобиль, который пытался повернуть налево. Водитель байка и его пассажирка слетели с него и со всей силы ударились об асфальт.

Девушка была без шлема и разбилась насмерть. Байкера доставили в больницу с травмами. Водитель поворачивавшего "мицубиси-лансер" утверждает, что мотоцикл появился внезапно, пишет паблик "Лобня". Правоохранителям ещё предстоит выяснить тонкости жуткой аварии.

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