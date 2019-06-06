https://news.day.az/world/1126557.html В Иране еще один министр подал в отставку
В Иране еще один министр подал в отставку
Министр образования Ирана подал в отставку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил информированный источник в Кабмине Ирана.
По его словам, после вчерашнего заседания Кабмина министр образования Мухаммед Бетхайи подал заявление об отставке президенту Ирана Хасану Рухани.
Он добавил, что министр подал в отставку по личным причинам, и пока неизвестно, примет ли президент его отставку.
Отметим, что в феврале этого года президент Рухани не принял заявление об отставке министра иностранных дел Мухаммеда Джавада Зарифа.
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