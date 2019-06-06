На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Перед погребением родителям погибшего передали флаг, который покрывал гроб во время траурной процессии. После этого прозвучали залпы.

На прощание с погибшим явилось около 300 человек: сослуживцы, родственники, друзья и простые москвичи.

Белянкин погиб в Подмосковье 1 июня в драке с 10 выходцами с Кавказа. Инцидент произошел в баре на почве межнационального конфликта, который разгорелся после того, как туда зашли двое местных жителей. В тот момент в заведении находилось несколько приезжих, попытавшихся вместе с барменом выгнать посетителей. Те ответили отказом, затем началась драка, в которую вмешался Белянкин. Он вступился за мужчин, которых избивали, после чего на него напали и ударили ножом в грудь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух участников драки, в результате которой был убит Белянкин. На допросе задержанные сообщили, что после произошедшего купили убийце билет на самолет до Армении.

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