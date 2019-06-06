Приложение для онлайн-знакомств Tinder согласилось предоставлять данные российским спецслужбам. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Недавняя ситуация с Tinder показала, что у компании запросили данные, они предоставили и сказали, что будут искать способ, в случае возникновения преступлений, искать возможность предоставить ту информацию, которая нужна спецслужбам", - рассказал Жаров в интервью НТВ.

При этом Жаров уточнил, что обычным пользователям не стоит бояться, что спецслужбы будут читать их переписки.

Ранее Роскомнадзор сообщил о внесении компании Tinder в реестр организаторов распространения информации. Теперь приложение для знакомств обязано по запросу предоставлять спецслужбам переписку пользователей. Кроме того, сообщения юзеров будут храниться на серверах компании в течение полугода.

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