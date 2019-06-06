На четырехэтажной швейной фабрике в турецкой провинции Коджаэли произошел сильный пожар.

Как сообщает Redaktor.az со ссылкой на местные СМИ, во время пожара, сопровождающегося сильными взрывами, погибло, по крайней мере, четыре человека, еще пятеро ранены, передает Day.Az.

Во время происшествия в здании находилось не менее 30 человек. Часть из них эвакуирована.

Не исключается, что в здании остаются работники фабрики. Прибывшие на место пожарные расчеты локализовали пожар, но полностью потушить его пока не удалось.

Причины пожара выясняются.

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