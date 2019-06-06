Президент России Владимир Путин заявил, что его последний разговор с американским коллегой Дональдом Трампом вселяет определенный оптимизм в вопросе развития событий в области безопасности, лидер США тоже этим озабочен, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Последний разговор у меня с президентом Трампом все-таки вселяет определенный оптимизм, должен сказать. Потому что Дональд мне сказал, что он тоже этим озабочен, он понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты, все остальные страны мира на вооружение, эти деньги можно было бы направить на другие цели. Я с ним полностью согласен", - сказал Путин на встрече с руководителями информационных агентств.



Российский лидер напомнил и о своей недавней встрече с госсекретарем США Майком Помпео. "Мы с ним встречались в Сочи, примерно в таком же ключе высказывался. Ну, если они так считают, так надо предпринять какие-то практические шаги к совместной работе", - заявил президент РФ.



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