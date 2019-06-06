Жительница английского города Беверли, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, умерла от алкогольного отравления. Об этом сообщает издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

29 июня 2018 года 46-летняя учительница Джилл Хоу (Gill Howe) с коллегой отдыхали в саду на ее участке. По словам приятельницы, после того как они на двоих выпили полторы бутылки вина, Хоу почувствовала недомогание и легла спать. На следующее утро подруге не удалось разбудить хозяйку дома.

Встревоженная британка отправилась за помощью к своему супругу, который вызвал скорую. Парамедики провели пациентке сердечно-легочную реанимацию и повезли в больницу. Хоу скончалась в пути. Ее муж находился на работе и узнал о смерти супруги лишь утром следующего дня, когда вернулся со смены.

В суде Хоу рассказал, что последний раз видел жену 29 июня около 16:30 по местному времени, когда собирался на работу. "Я написал ей сообщение в 21:30 и поблагодарил за все, что она для меня делает. Она ответила, что в этом не было нужды, и призналась в любви", - вспомнил мужчина.

Друзья и знакомые Хоу отметили, что женщина практически не употребляла алкоголь. По их словам, она была чудесным учителем и заботливой матерью четырех детей.

По данным врачей, алкогольное отравление наступает, когда человек выпивает большое количество алкоголя, чаще всего в короткий промежуток времени. Согласно данным национальной службы здравоохранения Англии, алкоголь - одна из основных причин отравления среди молодежи Англии.

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