Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 июня, составило 218 тысяч. Об этом сообщило министерство труда страны, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что количество заявок останется на прежнем уровне 215 тыс. При этом уровень предыдущей недели сейчас пересмотрен до 218 тыс.

Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 2,5 тыс. с уровня прошлой недели до 215 тыс. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 217,5 тыс. с 216,75 тыс.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 мая, увеличилось на 20 тыс. с уровня пересмотренного показателя предыдущей недели до 1,682 млн человек. Индикатор предыдущей недели был пересмотрен до 1,662 млн с 1,657 млн человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно Министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.







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