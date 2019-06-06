Сотрудники полиции в Подмосковье задержали подозреваемого шепотом из-за спящего ребенка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в комнате, где спал подозреваемый, также спал ребенок.

Полицейским пришлось разговаривать шепотом.

"Только тихо-тихо. Поднимайся. ...Тихо, ребенка не разбуди", - слышны голоса правоохранителей на видеозаписи.

Мужчину подозревают в обмане пенсионеров с помощью сообщницы. Злоумышленники пытались обменять деньги на купюры "банка приколов".

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