https://news.day.az/world/1126643.html Полиция шепотом задержала подозреваемого из-за спящего ребенка
Полиция шепотом задержала подозреваемого из-за спящего ребенка
Сотрудники полиции в Подмосковье задержали подозреваемого шепотом из-за спящего ребенка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в комнате, где спал подозреваемый, также спал ребенок.
Полицейским пришлось разговаривать шепотом.
"Только тихо-тихо. Поднимайся. ...Тихо, ребенка не разбуди", - слышны голоса правоохранителей на видеозаписи.
Мужчину подозревают в обмане пенсионеров с помощью сообщницы. Злоумышленники пытались обменять деньги на купюры "банка приколов".
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