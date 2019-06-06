Пятнадцать человек погибли в результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае, говорится в сообщения полиции Дубая в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Еще пять человек, находившихся в автобусе, получили тяжелые ранения. Всего в автобусе с оманскими номерами находился 31 пассажир.

Авария произошла в четверг вечером на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Национальности пассажиров и другие подробности происшествия пока не сообщаются.

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