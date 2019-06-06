https://news.day.az/world/1126647.html Кошмарное ДТП в Дубае: погибли 15 туристов
Кошмарное ДТП в Дубае: погибли 15 туристов
Пятнадцать человек погибли в результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае, говорится в сообщения полиции Дубая в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Еще пять человек, находившихся в автобусе, получили тяжелые ранения. Всего в автобусе с оманскими номерами находился 31 пассажир.
Авария произошла в четверг вечером на шоссе Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Национальности пассажиров и другие подробности происшествия пока не сообщаются.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре