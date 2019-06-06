https://news.day.az/world/1126650.html Армада НАТО вошла в Балтику
Армада НАТО вошла в Балтику
В акваторию Балтийского моря вошли не менее 15 боевых кораблей НАТО.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, передает Day.Az.
Как отмечается, заход кораблей осуществлялся через датский пролив Большой Бельт, а также через немецкий Кильский канал.
Уточняется, что учения пройдут с 9 по 21 июня, и в них примут участия 18 стран-членов Североатлантического альянса.
Кроме того, в учениях будут задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и 12 тысяч военных.
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