https://news.day.az/world/1126662.html В Тбилиси загорелся крупный рынок
В Тбилиси загорелся крупный рынок
Пожар возник на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси в четверг ночью, локализовать огонь пытаются 14 пожарных бригад, сообщает агентство "Интерпрессньюс" со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным агентства, "горит территория т.н. "китайского рынка". Пока не известно, какую площадь охватил огонь.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Люди пытаются спасти товар.
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