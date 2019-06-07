В Национальном парке Крюгера в ЮАР леопард убил ребенка.

Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на пресс-релиз, размещенном на сайте парка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, мальчику было два с половиной года. Хищнику удалось пробраться в неогражденную зону парка, где находились люди, и напасть на ребенка.

"Мальчик был признан мертвым врачами в госпитале Shongwe, после того, как его туда быстро доставили члены семьи", - говорится в релизе.

Уточняется, что в скором времени рейнджеры смогли найти леопарда и застрелили его, чтобы исключить вероятность нападения животного на других людей.

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