Ирак ожидает продления действия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, по крайней мере, на текущих условиях. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал агентству Блумберг на форуме ПМЭФ-2019 министр нефти страны Тамир Гадбан (Thamir Ghadhban).

"В настоящее время существует общий интерес среди производителей ОПЕК+. Насколько я знаю, общий настрой большинства членов состоит в том, чтобы продолжать сотрудничать друг с другом. Я ожидаю продления (сделки), по крайней мере, на текущих условиях", - сказа министр агентству.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки. Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи - на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения, действовавшие для ряда стран, истекли 2 мая.

Ближайшее заседание стран-участниц ОПЕК+ планируется на 2-4 июля, сообщил в четверг глава минэнерго РФ Александр Новак. Ранее заседания ОПЕК и ОПЕК+, на которых планируется определить дальнейшую судьбу венской сделки, намечались на 25 и 26 июня соответственно.

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