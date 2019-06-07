Бывают в жизни такие ситуации, когда людям приходится убегать от опасности со всех ног. Именно такой инцидент и произошёл с жителем Бочжоу (провинция Аньхой, Китай).

Осталось неизвестным, почему машина незнакомца загорелась, но кадры, снятые камерами видеонаблюдения, выглядят весьма драматично - мы видим автомобиль, который едет по дороге, при этом пламя уже показалось из-под его днища, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Владелец машины успел съехать на обочину и покинуть транспортное средство, которое уже через несколько секунд оказалось объято пламенем. Вскоре на место прибыли пожарные, которые справились с возгоранием. Вряд ли на этом автомобиле когда-нибудь можно будет ездить, но, к счастью, сам автомобилист не пострадал.

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