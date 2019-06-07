Михаил Косев, житель города Пловдива, 2 июня запечатлевал стихию из окна своей квартиры и чуть не выронил телефон, когда молния поразила большое дерево, в десятках метрах от него, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Житель города решил поснимать непогоду, когда неожиданно ударившая в дерево молния, застала врасплох молодого человека.

По данным местных СМИ, 2 июня в Пловдиве прошёл ливень с грозами и молниями. В результате буйства стихии были повреждены здания и дороги, а также отключено электричество во многих жилых домах.

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