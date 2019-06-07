https://news.day.az/world/1126785.html Эти кадры набирают популярность в Сети - ВИДЕО
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Эти кадры набирают популярность в Сети - ВИДЕО
Михаил Косев, житель города Пловдива, 2 июня запечатлевал стихию из окна своей квартиры и чуть не выронил телефон, когда молния поразила большое дерево, в десятках метрах от него, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Житель города решил поснимать непогоду, когда неожиданно ударившая в дерево молния, застала врасплох молодого человека.
По данным местных СМИ, 2 июня в Пловдиве прошёл ливень с грозами и молниями. В результате буйства стихии были повреждены здания и дороги, а также отключено электричество во многих жилых домах.
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