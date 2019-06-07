Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил, что Иран "немного отступил" в Персидском заливе после того, как американским силам удалось "обеспечить сдерживание" в регионе. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Guardian.

Находясь в Багдаде, Маккензи сказал журналистам, что перебазирование сил США в Персидском заливе "вынудило иранцев немного дать задний ход".

"Но я не уверен, что они отступают стратегически", - добавил он. По его словам, американцы демонстрируют достаточно сил в регионе, чтобы "обеспечить сдерживание" и "без необходимости" не провоцировать давнего противника.

При этом глава центрального командования подчеркнул, что слишком рано говорить о том, что угроза возможной атаки со стороны Ирана миновала. "На самом деле я не считаю, что угроза уменьшилась. Я считаю, что она очень реальна", - сказал он.

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