В Румынии неизвестный фельдшер побил своего находящегося без сознания пациента батоном колбасы и обозвал его пьяницей. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

На видео видно пациента в бессознательном состоянии, у него на лице кислородная маска. В это время фельдшер скорой помощи берёт в руку батон колбасы и со словами: "Ты хочешь салями, так получи ею по голове! Пьяница!" бьёт пациента по голове.

Видеоролик быстро привлёк внимание властей Румынии, в частности министра внутренних дел страны Кармен Дэн, возмутившуюся произошедшим.

- Действия одного человека могут разрушить репутацию всего учреждения и навредить десяткам, сотням людей, которые выполняют свою работу более профессионально, - заявила она, потребовав, чтобы парамедика нашли и уволили.

Инцидент уже прокомментировали в министерстве внутренних дел страны, заявив об ударе по имиджу медицинского учреждения.

Представители главного управления по чрезвычайным ситуациям начали расследование и заверили, что примут меры по пресечению подобных инцидентов.

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