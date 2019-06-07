Равнодушие и жестокость: пассажира трамвая с инсультом бросили умирать на дороге - ВИДЕО
В Новосибирске температура резко пошла вверх, и уже появились первые жертвы - которых вообще могло не быть, если бы печальные последствия погодных аномалий не усугубила человеческая жестокость.
Пассажиру трамвая стало плохо - и его просто вытащили из вагона и положили на тротуар, при этом небрежно швырнув рядом вещи. Пассажиры, которые это сделали, просто вернулись в трамвай, даже не пытаясь вызвать скорую, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
А водитель, пока все это происходило, успела выкурить сигарету. Спустя некоторое время, когда трамвай уехал, вокруг стала собираться толпа прохожих.
Их смутило, что мужчина, прилично одетый, лежит на асфальте в сознании, но не может встать. Прибывшие на место медики установили, что у него случился инсульт. Сейчас он в больнице.
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