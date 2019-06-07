В прошлый вторник, 4 июня, участники дорожного движения встретили необычное препятствие на участке дороги в городе Мебан (округ Аламанс, штат Северная Каролина, США).

Пять представительниц "прекрасного" пола, исчерпав словарный запас, принялись выяснять отношения, используя в качестве аргументов свои верхние и нижние конечности. Сначала автоледи с переменным успехом противостояли друг другу, но в какой-то момент к схватке присоединилась пятая участница конфликта преклонных лет, обладающая внушительными габаритами, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Автор видеоролика, снимающая потасовку из салона своего автомобиля, не смогла сдержать переполняющих её эмоций.

Свидетельница боя не уточнила его итоги и опубликовала драматичный сюжет на своей странице в Тwittеr, где его за короткое время просмотрели более двух миллионов человек.

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