Администрация США отложила повышение пошлин с 10 до 25% на ряд китайских товаров с 1 июня до 15 июня, говорится в размещенном на сайте Федерального реестра документе, который официально будет опубликован 10 июня, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это уведомление переносит дату с 1 июня 2019 года на 15 июня 2019 года", - сказано в документе, выпущенном офисом торгового представителя США.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

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