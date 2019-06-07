Глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил крупнейшему мировому поисковику штрафом в 700 000 рублей. По словам главы российского телеком-регулятора, в мае Google отфильтровывала лишь 67,5% запрещённого в России контента, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Слова Жарова приводит "Интерфакс". Чиновник заявил информагентству, что ранее после переговоров с Роскомнадзором поисковик стал фильтровать запрещённый в России контент. В апреле этого года Google делал недоступными в поисковой выдаче около 80% ресурсов, внесённых в реестр Роскомнадзора, однако в мае показатель снизился до 67,5%.

"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - пригрозил Жаров.

В феврале Google выплатил штраф в размере 500 000 рублей, наложенный на поисковик из-за неисполнения российского законодательства в области фильтрации контента в интернете. Такую сумму - около 7600 долларов по текущему курсу - американская компания зарабатывает менее, чем за 2 секунды. Российское законодательство пока не позволяет в подобных ситуациях налагать на компании более существенные штрафы, исчисляемые, как процент от оборота.

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