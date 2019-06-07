Турецкие летчики, которые проходят обучение навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35, должны покинуть США не позднее 31 июля. Об этом, как передает Trendсо ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу журнал Foreign Policy со ссылкой на и.о. министра обороны США Патрика Шанахана.

По данным журнала, Шанахан направил письмо министру национальной обороны Турции Хулуси Акару, в котором уведомил, что к 31 июля командировочные предписания 42 летчиков, обучающихся на базах во Флориде и Аризоне, аннулируют, их доступ на базы будет прекращен.

США также отказались принять 34 летчика из Турции, которые должны были прибыть в страну позже в этом году. "Обучение не состоится, потому что мы приостанавливаем участие Турции в программе F-35", - цитирует журнал отрывок письма.

Приостановка обучения турецких летчиков вызвана решением Анкары приобрести российские зенитные ракетные системы С-400. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже F-35.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран.

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