Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения по иммиграционным вопросам, а запланированное введение односторонних американских таможенных пошлин на мексиканские товары приостановлено, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По словам президента США Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе по борьбе с нелегальной миграцией.

Глава мексиканского МИД подтвердил, что США не будут вводить новые пошлины на мексиканские товары.

Трамп выставил пошлины в пять процентов на все товары, обещая, что они будут расти на пять процентов каждый месяц. Остановится рост только в октябре, когда пошлины достигнут показателя в 25%.

"Резкие меры никогда не приводят ни к чему хорошему. Президент Трамп должен понять, что это не способ решать проблемы. Это не в интересах наших граждан", - заявлял в конце мая президент Мексики. А 8 июня, когда стало известно о сделке, он приветствовал ее.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал, сообщает РИА Новости.

Борьба с нелегальной миграцией объявлена Дональдом Трампом одним из приоритетов его политики. Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы в обход конгресса использовать более шести миллиардов долларов на строительство заграждений на границе.

В мае сообщалось о том, что Пентагон заключил контракты на 1 млрд долларов для обновления стены.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!