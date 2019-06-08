https://news.day.az/world/1127045.html Эрдоган выступил свидетелем на свадьбе Месута Озила - ВИДЕО
Эрдоган выступил свидетелем на свадьбе Месута Озила - ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был приглашен в качестве свидетеля на свадьбу полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Бракосочетание хавбека "канониров" со своей избранницей прошло под присмотром главы государства, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Дело в том, что Озил и Эрдоган уже некоторое время имеют дружеские отношения, поэтому президент Турции и не отказал футболисту, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Daily Mail. Во время церемонии он выступил с напутственной речью и пожелал молодоженам долгих лет брака.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре