В Польше здание строящегося небоскреба превратилось в пылающий "факел": верхние этажи постройки охватило пламя. Инцидент попал на видео, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как видно на опубликованном на YouTube ролике, пламя охватило верхние этажи небоскреба. Уточняется, что пожар произошел в 23:00 по местному времени в Варшаве.

На видео показано, как с 25 этажа вниз летят пылающие обломки. В результате территорию вокруг небоскреба пришлось временно заблокировать в целях безопасности пешеходов.

По данным Daily Mirror, огонь охватил сразу три этажа здания. Благодаря тому, что небоскреб только строился, внутри никого не было. Также отсутствуют сообщения о пострадавших.

Для ликвидации пламени было привлечено 60 пожарных. Небоскреб должен быть достроен к началу 2020 года.

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