Сын продюсера рассказал, что Алибасов по-прежнему остается в медикаментозном сне, но врачам удалось справиться с ожогом дыхательных путей и он дышит самостоятельно.

"Проблемы сейчас с ожогами в кишечнике, с ними врачи борются. Опасность в том, что если ожог неправильно срастется, то фактически у него не будет проходимости, закупорится все. Очень тяжело справиться с этим", - добавил он.

По его словам, к понедельнику будет понятно, пойдет ли Алибасов на поправку или же потребуются какие-то радикальные меры.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Врачи диагностировали у него серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.