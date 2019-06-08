Введение властями Соединенных Штатов новых рестрикций в отношении крупнейшего иранского нефтехимического холдинга Persian Gulf Petrochemical Industries (PGPIC) демонстрирует "пустоту" заявлений Вашингтона о возможности переговоров с Тегераном. Об этом в субботу заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Не прошло и недели, как стало ясно, что заверения президента США [Дональда Трампа] о намерении начать переговорный процесс с Ираном пусты", - приводит агентство Tasnim высказывания Мусави.

Представитель иранского внешнеполитического ведомства также указал, что проводимая долгие годы американскими властями политика давления на Иран как не имела, так и не окажет никакого воздействия на курс, которым следует Исламская Республика. "Это [давление со стороны Вашингтона] неправильный путь, и американская администрация может быть уверена, что не добьется своих целей путем проведения такой политики", - заключил дипломат.

Как передает телеканал Al-Mayadeen, представитель иранского МИД расценил рестрикции против нефтехимического холдинга PGPIC как "свидетельство экономического терроризма со стороны Вашингтона". "Американская администрация открыто демонстрирует враждебность по отношению к иранскому народу, - сказал он. - Эти односторонние действия США противоречат основным принципам международных отношений и должны быть осуждены государствами - членами ООН".

Новые санкции США

Американские власти 7 июня ввели санкции в отношении PGPIC, а также 39 дочерних предприятий и филиалов холдинга. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что этими мерами Вашингтон намерен лишить финансирования ключевые элементы иранского нефтехимического сектора, который оказывает поддержку Корпусу стражей исламской революции (КСИР). По данным американских властей, на долю PGPIC приходится 40% от общего объема нефтехимического производства в Иране.

Ранее Минфин США неоднократно вводил санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных, по мнению американской администрации, с деятельностью КСИР.

Переговоры с Тегераном

Усиливая экономический бойкот, Трамп продолжает делать заявления о готовности вступить в диалог с Тегераном. Так, 5 июня в интервью британскому телеканалу ITV он подчеркнул, что предпочел бы провести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Сам Роухани 29 мая заявил, что "путь к переговорам с США будет открыт, если они снова будут соблюдать свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и прекратят экономический нажим". По его словам, Иран будет судить о намерениях Соединенных Штатов "по их делам, а не по противоречивым заявлениям". Иранский президент дал понять, что Тегеран не вступит в переговоры с США, которые будут навязываться ему силой.

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