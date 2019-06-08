https://news.day.az/world/1127242.html Киты массово выбрасываются на берег в США
Киты массово выбрасываются на берег в США
Массовая гибель серых китов зафиксирована в США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Еще двух мертвых животных нашли на побережье Аляски.
Таком образом общее число таинственно погибших китов возросло до 75.
В прошлом месяце ученые-океанологи зафиксировали рекордную смертность на несколько десятилетий.
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