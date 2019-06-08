Массовая гибель серых китов зафиксирована в США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Еще двух мертвых животных нашли на побережье Аляски.

Таком образом общее число таинственно погибших китов возросло до 75.

В прошлом месяце ученые-океанологи зафиксировали рекордную смертность на несколько десятилетий.

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