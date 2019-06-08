В Испании не менее 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона в парке развлечений в городе Ла-Ринконада.

Об этом сообщает Diario de Sevilla, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, среди пострадавших есть пятеро детей.

Уточняется, что инцидент произошел в начале ночи. Десять пострадавших были доставлены в местные больницы, в том числе 13-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии.

На настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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