https://news.day.az/world/1127243.html Ужас в парке развлечений в Испании, пострадали 28 человек
Ужас в парке развлечений в Испании, пострадали 28 человек
В Испании не менее 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона в парке развлечений в городе Ла-Ринконада.
Об этом сообщает Diario de Sevilla, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, среди пострадавших есть пятеро детей.
Уточняется, что инцидент произошел в начале ночи. Десять пострадавших были доставлены в местные больницы, в том числе 13-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии.
На настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
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