https://news.day.az/world/1127252.html Сорван джекпот на $530 млн
Сорван джекпот на $530 млн
В американском штате Калифорния был продан билет лотереи Mega Millions, выигравший джекпот в размере $530 млн.
Об этом говорится в твиттер-аккаунте лотереи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, в билете совпали все цифры, которые нужны были для выигрыша джекпота.
Уточняется, что в 2018 году в лотереи Mega Millions был разыгран рекордный джекпот в истории лотереи - более $1,5 млрд, который выиграла женщина в Южной Каролине.
Причем правила розыгрыша таковы, что шансы на победу невелики.
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