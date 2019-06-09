В американском штате Калифорния был продан билет лотереи Mega Millions, выигравший джекпот в размере $530 млн.

Об этом говорится в твиттер-аккаунте лотереи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, в билете совпали все цифры, которые нужны были для выигрыша джекпота.

Уточняется, что в 2018 году в лотереи Mega Millions был разыгран рекордный джекпот в истории лотереи - более $1,5 млрд, который выиграла женщина в Южной Каролине.

Причем правила розыгрыша таковы, что шансы на победу невелики.

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