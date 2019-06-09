Два экскурсионных автобуса столкнулись в Сочи, пострадали 11 человек, среди которых один несовершеннолетний. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю, передает Day.Az.

"На пересечении Старообрядческой и Таврической в городе Сочи произошло столкновение двух экскурсионных автобусов, в результате чего, по предварительным данным, пострадало 11 человек, среди которых несовершеннолетний", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что на месте ДТП в настоящее время работает оперативно-следственная группа.

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