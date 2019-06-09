Более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе КНР Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, к настоящему времени на протестный марш вышли более миллиона человек, однако по оценкам полиции, в массовом протесте приняли участие около 240 тысяч.



Сообщается, что полиция задержала семь человек, сотрудники полиции также применили слезоточивый газ, однако крупных столкновений зафиксировано не было.

Демонстранты выступают против поправки, которая, в случае одобрения парламентом района 12 июня, позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

По мнению противников поправки, этот законопроект об экстрадиции - "смерть автономии" Гонконга. Противники также считают, что эта поправка будет касаться любого активиста, борющегося за права человека, или члена НПО, "чья деятельность не нравится центральным властям в Пекине", отмечает издание.



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