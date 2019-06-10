Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель главы ЦИК Константин Петров.

"Касым-Жомарт Токаев - 70,76% голосов", - озвучил он предварительные итоги голосования.

По данным Петрова, депутат нижней палаты парламента Дания Еспаева набрала 5,2% голосов, журналист и политический деятель Амиржан Косанов -16,2%.

Токаев поблагодарил свою команду за проделанную работу, а граждан - за оказанное доверие. Он также прокомментировал прошедшее голосование, отметив возросший уровень политической культуры в стране.

Внеочередные выборы главы государства прошли девятого июня. Международные наблюдатели заявили, что все прошло без нарушений, в открытой и спокойной обстановке.

Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта. Исполняющим обязанности президента стал Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели он назначил внеочередные выборы.

В Казахстане президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

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