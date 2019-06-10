Строительный кран рухнул на жилой дом в Далласе (штат Техас).

Как сообщает Dallasnews, причиной обрушения стала непогода.

На опубликованных кадрах видно, что в результате падения была повреждена парковка, несколько автомобилей рухнули вниз, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В результате произошедшего погиб один человек. По предварительным данным, ранения получили еще шесть человек, состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое.

Экстренные службы продолжают поиск пострадавших.

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