Пять человек погибли, еще один пропал без вести из-за проливных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что в наиболее сильно пострадавшем уезде Цюаньчжоу пять человек погибли, еще один числится пропавшим без вести.

В общей сложности в зоне бедствия оказались 180 тысяч местных жителей, стихия уничтожила пять тысяч гектаров сельхозугодий.

Стихия нанесла серьезный ущерб транспортной инфраструктуре, мостам, автомобильным дорогам, электростанция. Более 20 тысяч семей столкнулись с проблемой электроснабжения.

Власти направили в район бедствия 500 человек для проведения спасательной операции. К настоящему моменту более 8 тысяч человек были эвакуированы в более безопасные районы.

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