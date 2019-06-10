В Индии стадо слонов устроило "похороны" мертвому детенышу. Видео с животными опубликовал лесничий под ником @ParveenKaswan в своем Twitter-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

"Вас это не оставит равнодушными! Похоронная церемония, на которой скорбящие слоны несут мертвое тело детеныша. Семья не может смириться с утратой", - подписал Парвин Касван (Parveen Kaswan), сопроводив пост кадрами происходящего.

На ролике видно, как слон выходит из леса на проезжую часть, удерживая хоботом труп слоненка. На фоне стоит толпа местных жителей и неподвижно следит за сценой. Животное переходит дорогу, бросает тело детеныша на обочине и останавливается. Затем на дорогу медленно идут другие слоны, все они окружают мертвую особь.

На последних секундах видео один из слонов подхватывает хоботом детеныша и уносит в чащу. Остальные представители стада следуют за ним.

Публикация стала вирусной и собрала более 6 тысяч ретвитов и 13 тысяч лайков.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!