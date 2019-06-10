Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран показало в действии систему противовоздушной обороны (ПВО) собственной разработки Khordad-15. Соответствующий ролик в Twitter опубликовало IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting), передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Как сообщил министр обороны Ирана Амир Хатами, представленная система ПВО предназначена для борьбы с беспилотниками (на расстоянии до 150 километров), в том числе малозаметными (на удалении - до 85 километров) и способна одновременно перехватывать до шести целей (в радиусе 45 километров).

Заявляемое время подготовки Khordad-15 к стрельбе, по словам главы военного ведомства, не превышает пяти минут, а в качестве зенитных управляемых ракет (ЗУР) использует Sayyad-3. Сама система ПВО, размещаемая на нескольких грузовиках, передана военным.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!