https://news.day.az/world/1127669.html В Турции разбился самолет, есть погибший и раненые
В Турции разбился самолет, есть погибший и раненые
В турецкой провинции Анталья потерпел крушение учебный самолет. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате инцидента погиб один человек и получили ранения двое.
Согласно данным СМИ, состояние пострадавших оценивается как крайне тяжелое.
Пострадавшие госпитализированы, о причинах, приведших к крушению самолета, не сообщается.
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