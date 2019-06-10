Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC заявил, что Китаю "придется" пойти на соглашение по торговле с Соединенными Штатами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее американский лидер заявлял, что обязательно добьется заключения торгового соглашения с КНР.

По словам Трампа, Китай заключит соглашение, "потому что им придется".

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

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