Шестилетний Ибрагим Льянов побил два рекорда по отжиманиям: на время и на количество, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Достижения юного жителя Ингушетии зарегистрировал главный эксперт Книги рекордов России в разделе "Фитнес" Андрей Лобков, сообщает агентство ТАСС.

Как пояснил Лобков, Ибрагим менее чем за два часа отжался 3720 раз, а всего за один подход - 4445 раз. Это настоящий праздник не только для Ингушетии, но и для всей России, добавил эксперт Книги рекордов.

Сообщается, что президент спортивного клуба "Чингиз" Магомед-Али Евлоев подарил юному рекордсмену двухкомнатную квартиру в столице республики Магасе.

Напомним, предыдущий рекорд принадлежит уроженцу Чечни Рахиму Куриеву. Он отжался 3202 раз за два с половиной часа. Глава Республики Рамзан Кадыров вручил семье спортсмена автомобиль Mercedes.