Кроме того, по словам канадского премьера, крупные корпорации будут ответственны за полный жизненный цикл своей продукции.

"Компании, которые производят пластиковую продукцию или продают товары в пластиковой упаковке, будут ответственны за сбор и переработку своих пластиковых отходов", - сообщил он.