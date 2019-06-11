https://news.day.az/world/1127777.html Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке
Трамп отреагировал на крушение вертолета в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп выразил сожаления по случаю крушения вертолета на Манхеттене, в ходе которого погиб один человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом американский политик написал в своем твиттере.
Он также выразил благодарность спасательным службам и заявил, что администрация президента готова предоставить любую необходимую помощь.
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