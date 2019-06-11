РЕН ТВ публикует видео с места взрыва на танкере в порту Махачкалы, где погибли три человека. Еще трое пострадали, их доставали в ожоговый центр.

После взрыва на танкере начался пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности. В моторном отсеке танкера наблюдается сильное задымление.

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