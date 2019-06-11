https://news.day.az/world/1127889.html Момент жесткой посадки вертолета в Нью-Йорке сняли на камеры - ВИДЕО
Момент жесткой посадки вертолета в Нью-Йорке сняли на камеры - ВИДЕО
Жесткая посадка вертолета на крышу офисного здания в центре Манхэттена в Нью-Йорке попала на видео. Ролик в Сети опубликовали очевидцы инцидента.
На кадрах видно, как пилот пытается посадить вертолет в тяжелых погодных условиях - один из крупнейших городов мира оказался окутан туманом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Вертолет врезался в здание, после чего на крыше произошел пожар. По данным New York Times, в результате ЧП погиб один человек. Его личность устанавливается.
На месте инцидента продолжают работать полицейские, медики и сотрудники экстренных служб.
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