Жесткая посадка вертолета на крышу офисного здания в центре Манхэттена в Нью-Йорке попала на видео. Ролик в Сети опубликовали очевидцы инцидента.

На кадрах видно, как пилот пытается посадить вертолет в тяжелых погодных условиях - один из крупнейших городов мира оказался окутан туманом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Вертолет врезался в здание, после чего на крыше произошел пожар. По данным New York Times, в результате ЧП погиб один человек. Его личность устанавливается.

На месте инцидента продолжают работать полицейские, медики и сотрудники экстренных служб.

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