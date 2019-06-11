https://news.day.az/world/1127936.html Звезда «Голоса» найден мертвым
Звезда «Голоса» найден мертвым
Участник "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым, сообщает Starhit.
Сафиулин был найден мертвым в ночь с 8 на 9 июня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Официальная причина смерти пока не известна.
Сообщается, что он был другом детства певицы Пелагеи, также был в ее команде на проекте "Голос".
Артисту было 44 года. У него остались жена и двое детей.
Сафиулин работал в Мариинском театре и в Московской филармонии.
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