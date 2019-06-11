Участник "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым, сообщает Starhit.

Сафиулин был найден мертвым в ночь с 8 на 9 июня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Официальная причина смерти пока не известна.

Сообщается, что он был другом детства певицы Пелагеи, также был в ее команде на проекте "Голос".

Артисту было 44 года. У него остались жена и двое детей.

Сафиулин работал в Мариинском театре и в Московской филармонии.