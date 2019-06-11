В Румынии большое гнездо аиста, свитое на опоре ЛЭП, загорелось от удара молнии. Инцидент произошел недалеко от города Сибиу, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Оказалось, что в гнезде находились четыре птенца, которые не могли покинуть свой полыхающий дом самостоятельно. Очевидцы сняли видео, на котором взрослый аист не покинула своих детей, закрыв их крыльями.

Прохожие вызвали спасателей. К моменту их приезда почти все гнездо было в огне, поэтому пришлось обесточить участок ЛЭП, чтобы мощным напором воды потушить пламя. Все это время взрослый аист закрывал птенцов крыльями.

В результате всех птенцов удалось спасти - их доставили в местный центр защиты аистов с ожогами.

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