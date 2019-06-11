Жители сразу нескольких провинций Китая смогли полюбоваться на таинственный объект, появившийся в небе, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Особенно широко распространился в интернете видеоролик, снятый в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань). Можно видеть, как ярко светящийся НЛО прокладывает себе путь, а после просто исчезает.

Несмотря на то, что многие уверены, что здесь не обошлось без происков инопланетян, скептики считают, что за объяснением загадочного случая стоило бы обратиться к астрономам.

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